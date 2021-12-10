المصلحة الوطنية لنهر الليطاني: اعمال صيانة وتأهيل لخزان التوازن

تتابع فرق المصلحة الوطنية لنهر الليطاني اعمال صيانة وتأهيل خزان التوازن العائد لنفق معملي جون والاولي لتوليد الطاقة الكهرومائية، والعمل على تركيب السقالات داخل الخزان بارتفاع حوالي ٣٥ متر. تحضيرًا للبدء باعمال الصيانة والمعالجة المطلوبة بمواد خاصة لاماكن العيوب والاضرار الحاصلة.