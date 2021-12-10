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لبنان
في صيدا... جريح في حادث سير
Lebanon 24
10-12-2021
|
06:54
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تعرض المواطن "يونس الاسدي" لحادث صدم من قبل أحد سائقي الدراجات النارية في شارع رياض الصلح في صيدا.
وعمل عناصر فوج الإنقاذ الشعبي في مؤسسة معروف سعد على نقله الى مستشفى "الهمشري".
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