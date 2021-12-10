بري عرض الاوضاع وشؤونا تربوية واعلامية مع الحلبي

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وزير التربية والتعليم العالي وزيرالاعلام بالوكالة عباس الحلبي، حيث جرى عرض للاوضاع العامة وشؤون تربوية واعلامية.



اثر اللقاء قال الوزير الحلبي: "تشرفت بزيارة دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري وكانت مناسبة لبحث قضايا تربوية وإعلامية بعد تسلمي مهام وزارة الإعلام، ووضعت دولته بأجواء سير العام الدراسي وتأثير الوباء على سير العمل في المدارس وفي القطاع التربوي عموما، وبصورة خاصة ابلغته ان العطاءات التي سبق ووعدنا بها قد بدأ تنفيذها وقد جرى تحويل مبالغ مالية الى جميع المدارس الرسمية في كل المناطق اللبنانية، وبالنسبة لحوافز الاساتذة سيتم الجزء الاكبر منها قبل هذه الاعياد".