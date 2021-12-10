قائد الجيش استقبل قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان Stefano Del Col على رأس وفد، وجرى توقيع الاتفاق التنفيذي للقرار 2591 الذي ينصّ على تقديم المساعدات من قبل الأمم المتحدة للوحدات العسكرية في الجيش التي تقوم بمهمّات مشتركة مع اليونيفيل في قطاع جنوب الليطاني.