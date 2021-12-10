بو حبيب استقبل سفيري كوبا وباكستان في لبنان

استقبل وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بوحبيب كلا من سفير كوبا الكسندر بيليسر وسفير باكستان نجيب دوراني في زيارتين وداعيتين لمناسبة انتهاء مهامهما الديبلوماسية في لبنان.