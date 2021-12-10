سيناريو غير متوقع لملف البنزين.. هذا ما قد يُطلب من المواطنين



اعتباراً من اليوم، بات لزاماً على أصحاب محطّات المحروقات تأمين 15% من سعر صفيحة البنزين بالدولار، في حين أن نسبة الـ85% المتبقية يجب أن تُدفع بالليرة وفق سعر صرف يُحدّده البنك المركزي. بشكل أساسي، فإن هذا الأمر بات أمراً واقعاً لا يمكن الهروب منه، ومن شأنه أن يساهم في زيادة الضغط والطلب على الدولار. بشكل أساسي، فإن هذا الأمر بات أمراً واقعاً لا يمكن الهروب منه، ومن شأنه أن يساهم في زيادة الضغط والطلب على الدولار.



وتعليقاً على التطورات الأخيرة، يقول أحد أصحاب المحطات لـ"لبنان24" إنّ "ما يحصل خطير جداً على قطاع المحروقات، والقدرة على الاستمراريّة باتت مهددة".



وأضاف: "ما يبدو هو أنّ نسبة الدولار التي يتوجب علينا تأمينها قد تزداد مع المرحلة المقبلة، في حين أنه من المتوقع أيضاً أن نصل إلى مرحلة يتم إصدار جدول تسعير جديد للمحروقات يومياً بسبب تقلبات الدولار، وقد تتطور الأمور في لحظة من اللحظات إلى صدور العديد من جداول التسعير في اليوم الواحد".