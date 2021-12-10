بعد مطاردته... الجيش أوقفه في منطقة القبة



أفادت مندوبة "لبنان 24" أنه واثناء قيام دورية تابعة لمخابرات الجيش بتعقب المدعو "ن.ش" والمطلوب للقضاء بجرم اطلاق النار.



قام المطلوب باطلاق النار من مسدس حربي بإتجاه عناصر الدورية وفرّ سريعا مستخدما سيارته، فقامت الدورية بمطاردته واطلاق النار بالهواء الطلق.

وفي وقت لاحق، استطاعت الدورية توقيفه في شارع "الريجي" في القبة حيث تم اقتياده لتسليمه الى الجهات المختصة.