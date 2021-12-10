حاولوا تهريب سيارتين مسروقتين... وهذا ما حصل!

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الهرمل ثلاثة أشخاص أثناء محاولتهم تهريب سيارتين مسروقتين نوع كيا سيراتو وكيا ريو إضافةً إلى جيب مسروق نوع هيونداي تاكسون إلى داخل الأراضي السورية.سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.