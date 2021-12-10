لبنان

حادثة مؤلمة تهزّ منيارة.. جثة داخل خزانٍ للمياه

Lebanon 24
10-12-2021 | 07:44
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عُثر، اليوم الجمعة، على جثة "ع.ع." (سوري الجنسية) في خزان للمياه تحت الأرض في بلدة منيارة، بالقرب من أحد مخيمات النازحين السوريين.
ووجدت الجثة طافية على وجه المياه على عمق نحو 3 أمتار داخل الخزان. 
 
وعلى الأثر، حضرت القوى الأمنية إلى المكان وباشرت تحقيقتها بالحادث، فيما تولى الدفاع المدني العمل على سحب الجثة من الخزان ونقلها إلى مستشفى عبدالله الراسي الحكومي في حلبا. 
 
وفي وقت لاحق أفاد مصدر أمني لـ "لبنان 24" ان المواطن الذي تم العثور على جثته ووفقا لما ترجحه التحقيقات لم يتعرض لعملية قتل انما سقط في الخزان.
 
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