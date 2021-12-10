لبنان

بيان سعودي - بحريني: حريصون على استقرار لبنان ووحدته

Lebanon 24
10-12-2021 | 07:58
A-
A+
Doc-P-895581-637747459377151049.jpg
Doc-P-895581-637747459377151049.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعد ختام زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى البحرين، صدر بيان رسمي مشترك بين السعودية والبحرين، أكدا فيه "على أمن واستقرار لبنان وضرورة إجراء إصلاحات وحصر السلاح بيد الدولة".
 
كذلك، شدد البيان على أن "الحل السياسي هو الوحيد لحل الأزمة السورية".
 
 
ودعا البيان "الأطراف المعنية بملف إيران النووي لمراعاة مصالح دول المنطقة وأمنها".

لبنان

عربي-دولي

أخبار عاجلة

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2021-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2021-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:30 | 2021-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2021-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:59 | 2021-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:43 | 2021-12-10
12:34 | 2021-12-10
12:54 | 2021-12-10
13:05 | 2021-12-10
12:45 | 2021-12-10
12:23 | 2021-12-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website