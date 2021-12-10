بيان سعودي - بحريني: حريصون على استقرار لبنان ووحدته

بعد ختام زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى البحرين، صدر بيان رسمي مشترك بين السعودية والبحرين، أكدا فيه "على أمن واستقرار لبنان وضرورة إجراء إصلاحات وحصر السلاح بيد الدولة".

كذلك، شدد البيان على أن "الحل السياسي هو الوحيد لحل الأزمة السورية".

ودعا البيان "الأطراف المعنية بملف إيران النووي لمراعاة مصالح دول المنطقة وأمنها".