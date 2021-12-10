تدابير سير بسبب أعمال صيانة داخل نفق صائب سلام





ستقوم بلدية بيروت بإجراء أعمال صيانة لنفق صائب سلام، لذلك ستتّخذ تدابير السير على الشكل التالي:



إقفال النفق للسير القادم من تقاطع مار الياس سلام باتجاه الروشة، وتحويله فوق النفق باتجاه الراشدين سلام وذلك بتاريخ اليوم 10-12-2021 اعتباراً من الساعة 18،00 ولغاية الساعة 24,00. صــــدر عـــن المديريــة العامــة لقـوى الامــــن الداخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامة البـــــلاغ التالــــي:ستقوم بلدية بيروت بإجراء أعمال صيانة لنفق صائب سلام، لذلك ستتّخذ تدابير السير على الشكل التالي:إقفال النفق للسير القادم من تقاطع مار الياس سلام باتجاه الروشة، وتحويله فوق النفق باتجاه الراشدين سلام وذلك بتاريخ اليوم 10-12-2021 اعتباراً من الساعة 18،00 ولغاية الساعة 24,00.

إقفال النفق للسير القادم من الروشة باتجاه تقاطع مار الياس سلام، وتحويله فوق النفق باتجاه تقاطع كرامي سلام وذلك نهار الإثنين بتاريخ 13-12-2021 اعتباراً من الساعة 18،00 ولغاية الساعة 24,00.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الامن الداخلي وارشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية.