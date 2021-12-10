لبنان

بوشكيان: تصنيع الغذاء المفضّل للأطفال بطريقة مشينة يثبّت صوابيّة حملتنا لاقفال المصانع غير المرخّصة

Lebanon 24
10-12-2021 | 08:41
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أصدر وزير الصناعة جورج بوشكيان البيان التالي:" تتداول وسائل الاعلام والمحطّات التلفزيونية ومواقع التواصل الاجتماعي أفلاماً مصوّرة وأخباراً عن سوء تصنيع بعض المواد الغذائية والألبان والأجبان والمرتديللا، وانتاجها بشكل لا يراعي أبسط قواعد الصحّة والنظافة والسلامة.
"إن هذا العمل المشين يثبت صوابيّة الحملة التي أطلقتها وزارة الصناعة حول وجوب الزام الصناعيين بالمعايير والمواصفات، وحول اقفال المصانع غير المرخّصة.
"إن هذا النوع من الغذاء ولا سيّما المرتديللا هو المفضّل لدى الأطفال والأولاد. فبأيّ دين وشرع وقانون وضمير واحساس وشعور ودافع ومسؤولية يعمل بموجبها صاحب هذه المؤسّسة التي تشبه كلّ شيّ إلا المصنع الغذائي؟
" إنّ حملة الوزارة قائمة ومستمرة على المخالفين والمسبّبين بالضرر المعنوي والاقتصادي والصحّي والاجتماعي والبيئي إلى حين يتنقّى القطاع الصناعي منهم. كما تستمر الوزارة بأعمال الكشوفات وأخذ العيّنات وفحصها في معهد البحوث الصناعية ومطابقتها مع المواصفات الصادرة عن مؤسسة المقاييس والمواصفات ( ليبنور ). كما تجدّد دعوتها إلى كلّ لبناني لأن يكون خفيراً ويبلغ الوزارة عن اشتباهه بعمل انتاجي مشكوك في أمره في محيط سكنه أو عمله. فالوزارة رغم كشوفاتها الدوريّة والاستثنائية والاستطلاعيّة تعمل على احصاء المؤسسات غير المرخّصة على قدر امكاناتها كون هذه المؤسسات غير الشرعيّة وغير المنضبطة تعمل بغالب الأحيان في أماكن غير مسجّلة وغير معروفة".
ودعا المخالفين إلى التقدّم من وزارة الصناعة في أسرع وقت لدراسة ملفّاتهم لأن الحملة مستمرة وستطال المخالفين للقوانين والاجراءات عاجلاً أو آجلاً."
 
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