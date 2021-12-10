لبنان

نادي قضاة لبنان بطلق سلسلة فيديوهات توعوية حول بعض المفاهيم القانونية

Lebanon 24
10-12-2021 | 08:56
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صدر عن نادي قضاة لبنان إعلان جاء فيه الآتي:
إنطلاقاً من أهداف نادي قضاة لبنان وأولها نشر الوعي بخصوص أهمية إستقلالية السلطة القضائية.
وفي ضوء وجود اقتراح قانون في مجلس النواب بعنوان " إستقلال القضاء العدلي وشفافيته" من دون أن نعرف الكثير عن مضمونه والمرحلة التي وصل اليها،
سيبدأ نادي قضاة لبنان بإطلاق سلسلة من المواقف الحقوقية والقانونية في سبيل تعزيز الوعي بشأن بعض المفاهيم القانونية مع التركيز على المبادىء الأساسية التي يجب أن يتضمنها أي قانون يتعلّق بالإستقلالية.
هذه السلسلة من المواقف ستصدر بموجب فيديوهات قصيرة سيتم البدء بنشرها كل يوم إثنين من كل أسبوع.
وسيكون الموضوع الأول الإثنين المقبل عن "موجب التحفظ".
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