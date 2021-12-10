السيناريو الاول لـ "محاكاة أرز 2021" (فيديو)

أطلق جهاز قوى الأمن الداخلي السيناريو الاول لـ "محاكاة أرز 2021" حول التصدي لأعمال إرهابيّة باستخدام المواد الكيماويّة، والبيولوجيّة، والإشعاعيّة والنوويّة CBRN في معهد قوى الامن الداخلي-عرمون بمشاركة الجيش اللبناني، أمن الدولة، الدفاع المدني، الصليب الاحمر، فوج إطفاء بيروت والإتحاد الأوروبي.

بالفيديو: السيناريو الاول لـ "محاكاة أرز 2021" حول التصدي لأعمال إرهابيّة باستخدام المواد الكيماويّة، والبيولوجيّة، والإشعاعيّة والنوويّة CBRN في معهد قوى الامن الداخلي-عرمون بمشاركة الجيش اللبناني، أمن الدولة، الدفاع المدني، الصليب الاحمر، فوج إطفاء بيروت والإتحاد الأوروبي. pic.twitter.com/ElDGUm1wT6 — قوى الامن الداخلي (@LebISF) December 10, 2021