لبنان

عون بحث مع ميقاتي في عدم إنعقاد مجلس الوزراء وتعميم حاكم مصرف لبنان

Lebanon 24
10-12-2021 | 10:28
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عرض رئيس الجمهورية ميشال عون مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي نتائج المحادثات التي اجراها ميقاتي خلال زيارته الى مصر ، وتطرق البحث الى الأوضاع الاقتصادية والمعيشية خصوصاً بعد التعميم الذي صدر عن حاكم مصرف لبنان وانعكاساته السلبية لا سيما وأن لبنان دخل مرحلة التفاوض مع صندوق النقد الدولي.
 
وبحث عون مع ميقاتي عدم انعقاد مجلس الوزراء ما يؤثر سلبا على العمل الحكومي وأداء الوزارات والإدارات العامة ومصالح المواطنين، خصوصا اوضاع موظفي القطاع العام، ومسألتي زيادة بدل النقل اليومي والمساعدة الشهرية المقررة للموظفين لمواجهة الظروف المعيشية الراهنة.
 
 
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