"الدفاع المدني" يُخمد حريقاً في خراج بلدة بيت الحاج العكارية

اندلع حريق في خراج بلدة بيت الحاج، وهرع عناصر الدفاع المدني في مركز خريبة الجندي الى المكان وعملوا على تطويق الحريق وإخماده، وتبريد رقعته منعاً لتجدد اشتعال النيران بسبب الهواء.