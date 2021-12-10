لبنان

"الدفاع المدني" يُخمد حريقاً في خراج بلدة بيت الحاج العكارية

Lebanon 24
10-12-2021 | 11:30
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اندلع حريق في خراج بلدة بيت الحاج، وهرع عناصر الدفاع المدني في مركز خريبة الجندي الى المكان وعملوا على تطويق الحريق وإخماده، وتبريد رقعته منعاً لتجدد اشتعال النيران بسبب الهواء.
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