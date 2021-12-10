جولة لوزير الصناعة في طرابلس ونهر ابراهيم.. ودعوة لأصحاب العلامات التجارية

تابع وزير الصناعة جورج بوشكيان جولته في طرابلس، حيث زار قصر "حلو عبد الرحمن الحلاب"، وكان في استقباله رئيس مجلس الإدارة سامر الحلاب.وأثنى بوشكيان على "تقدم المؤسسة وتطورها وحرص أصحابها على المحافظة على أفضل النوعية والمذاق والشكل وطريقة التقديم والخدمة والتوصيل"، معتبرا إياها "مثالا يحتذى بين مثيلاتها في عالم الحلويات العربية".ودعا "أصحاب العلامات التجارية التي اكتسبت شهرة واسعة إلى المحافظة على الإرث والمكانة التي احتلتها، منبها إلى أن "التراجع في الآداء سيكون صعبا جدا تعويضه".ودار النقاش حول "أهمية التوسع في الأسواق الخارجية، لا سيما في العراق، السوق الواعدة والحاضنة للمستثمر اللبناني".وكان تأكيد على "المشاركة في المعرض الذي سيقام مطلع الشهر المقبل في بغداد، والذي يستقبل رجال أعمال وشركات وصناعيين لبنانيين وعراقيين".Liban Cablesثم انتقل إلى نهر ابراهيم، حيث زار Liban Cables، وكان في استقباله المدير العام للشركة نبيل خلاط، الذي قدم عرضا عن خطط الشركة وعملها.وانتقل الحاضرون، بعد ذلك، إلى المصنع، واطلعوا على المنتجات الكهربائية الجديدة التي تضمن حماية المستهلك من ناحية جودة المنتج الأصلية.