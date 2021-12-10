لبنان

"أحمد" خرج من منزله ولم يَعُد لغاية تاريخه.. هل من يعرف عنه شيئًا؟

Lebanon 24
10-12-2021 | 11:38
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صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة البــــــلاغ التالــــــي:

تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود:

أحمد محمّد الغازي (مواليد عام 1974، سوري الجنسيّة)
الذّي غادر بتاريخ 6-12-2021 منزله الكائن في بلدة الطيبة -البقاع، ولم يَعُد لغاية تاريخه.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوه ولديهم أي معلومات عنه أو عن مكانه، الاتصال بمخفر الطيبة في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم 345083-28 للإدلاء بما لديهم من معلومات.
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