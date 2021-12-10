تطوّرات جديدة في ملف الكهرباء.. هل ستزداد ساعات التغذية؟

قالت مصادر في مؤسسة "كهرباء لبنان" لـ"لبنان24" إنّ "هناك الكثير من المشاكل على الشبكة العامة"، مشيرة إلى أن "انتاج معامل الطاقة يتراجع بسبب النقص المستمر في كميات المحروقات الموجودة لديها".



وأشارت المصادر إلى أنه "قبل نحو أسبوع، وصلت باخرة محملة بالفيول من فئة grade A إلى معمل الذوق، وكان من المقرر أن تنتقل إلى معمل الجية لإفراغ حمولتها هناك، لكن سوء الأحوال الجويّة خلال الأيام الماضية حال دون ذلك".



وأوضحت المصادر أن "المعامل الكهربائية الجديدة واجهت بعض المشاكل التقنيّة في الآونة الأخيرة"، مشيرة إلى أنّ "الانتاج الكليّ للكهرباء في لبنان تراجع إلى ما دون الـ600 ميغاواط، وهو يترواح بين 550 و 580 ميغاواط تقريباً".