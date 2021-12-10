سارع لإنقاذه فغرق معه.. هذا ما حدث في بيروت

تمكنت دورية من القوات البحرية في الجيش اللبناني من انتشال جثتين لشخصين كان احدهما قد سقط امس في البحر مقابل منطقة البيال- بيروت فسارع الثاني لانقاذه لكنه غرق بسبب الامواج المرتفعة.