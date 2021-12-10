لبنان

سارع لإنقاذه فغرق معه.. هذا ما حدث في بيروت

Lebanon 24
10-12-2021 | 12:19
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تمكنت دورية من القوات البحرية في الجيش اللبناني من انتشال جثتين لشخصين كان احدهما قد سقط امس في البحر مقابل منطقة البيال- بيروت فسارع الثاني لانقاذه لكنه غرق بسبب الامواج المرتفعة.
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بيروت

البيال

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