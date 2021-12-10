وصول جثمان المونسنيور عبدو يعقوب من روما واحتفالٌ بالصلاة لراحة نفسه غداً

وصل الى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت مساء اليوم، جثمان القاضي في محكمة الروتا في الكرسي الرسولي في الفاتيكان المونسنيور عبدو توفيق يعقوب بعد ان وافته المنية في روما. وقد رافقه على متن الطائرة، وكيل الرهبانية الأنطوني في روما الأب ماجد مارون وابنة شقيق الراحل ماري يعقوب.وكان في استقبال الجثمان في المطار، النائبان فريد هيكل الخازن وشوقي الدكاش وعدد من الكهنة، بالإضافة الى افراد العائلة والأهل والأصدقاء.ونقل الجثمان من المطار مباشرة الى كنيسة سيدة الدوير في الفيدار، حيث ستقام مراسم الجناز ويحتفل بالصلاة لراحة نفس الراحل عند الثانية عشرة والنصف من ظهر غد السبت، ينقل بعدها الى مسقط رأسه مجدل العاقورة مرورا بكنيسة سيدة أم الله الأثرية في يانوح والتي كان يعقوب عمل على ترميمها، وصولا الى كنيسة مار سابا في مجدل العاقورة ليوارى في الثرى.