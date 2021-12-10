لبنان

أمرٌ يدفع اللبنانيين لعدم بيع الدولار.. ما هو؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
10-12-2021 | 12:34
A-
A+
Doc-P-895656-637747621468288151.jpg
Doc-P-895656-637747621468288151.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
على رغم ارتفاع سعر الدولار المتواصل، ساهمت إجراءات أخيرة للمصارف بشأن السحوبات النقدية بالليرة اللبنانية، في جعل الكثير من المواطنين يتراجعون عن بيع العملة الخضراء في السوق الموازية إلا عند الحاجة.
 
وقالت مصادر مصرفية لـ"لبنان24" إنّه "خلال الفترة الماضية، وبسبب وضع المصارف سقوفاً للسحوبات عبر الصرافات الآليّة، فإنّ المواطنين كانوا يبادرون باستمرار لبيع بعض دولاراتهم في السوق الموازية من أجل تأمين سيولة بالليرة لزوم المصاريف اليومية". 
 
وأشارت المصادر إلى أنه "مع رفع سقف السحوبات قليلاً في بعض المصارف، فإن المواطنين استطاعوا تأمين الليرة بشكل مباشر من دون اللجوء لبيع الدولار الموجود بحوزتهم". 
 
وأضافت: "الحركة الاقتصادية تتطلبُ دولارات تُضخّ في السوق شرط أن تبقى داخل البلد، ومن خلال رفع سقوف السحوبات فإنّ الدولارات ستبقى مع المواطنين داخل البلد إلا أنها لم تنخرط ضمن الحركة الاقتصادية التي تحتاجُ ألى العملة الصعبة". 
 
وختمت: "لبنان قد ينتعش عندما تدخل الدولارات إليه لأنها عصب الاقتصاد والنظام المالي، ومعها ستأتي الاستثمارات والاستقرار النقدي، وستكون هناك انفراجة كبرى عند حصول ذلك".

لبنان

خاص

إقتصاد

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:35 | 2021-12-10
17:18 | 2021-12-10
17:08 | 2021-12-10
17:04 | 2021-12-10
17:01 | 2021-12-10
16:54 | 2021-12-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website