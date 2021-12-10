عشر حالات وفاة بكورونا في لبنان.. ماذا عن الإصابات؟

أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 1563 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد التراكمي للغصابات منذ بدء انتشار الوباء إلى 686725.

كما وسجل لبنان عشر حالات وفاة ما رفع العدد التراكمي للوفيات إلى 8824.