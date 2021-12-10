لبنان

بيانٌ سعودي - كويتي يشملُ لبنان.. هذا ما تم التأكيد عليه

Lebanon 24
10-12-2021 | 12:54
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صدر اليوم عن المملكة العربية السعودية ودولة الكويت بيان مشترك في ختام زيارة ولي العهد السّعودي الأمير محمد بن سلمان  إلى الكويت. 
 

وتطرّق البيان الذي نشرته وكالة "واس" إلى الملف اللبناني، فأشار إلى أنّ الجانبين أكدا على "ضرورة إجراء إصلاحات شاملة تضمن للبنان تجاوزه لأزماته، وحصر السلاح في مؤسسات الدولة الشرعية، وفق ما جاء في قراري مجلس الأمن رقم 1559 و 1701".
 

كذلك، شدّد البيان على أهمية "ألا يكون لبنان مُنطلقاً لأي أعمال إرهابية وحاضنة للتنظيمات والجماعات التي تستهدف أمن واستقرار المنطقة، ومصدراً لآفة المخدرات المهددة لسلامة المجتمعات في المنطقة والعالم".

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