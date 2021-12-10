لبنان

"متعاقدو الأساسي": تستنكر عدم شمولنا بالمساعدة الاجتماعية

Lebanon 24
10-12-2021 | 13:05
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استنكرت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في بيان، "الاعتداء الحاصل على حقوق الأساتذة المتعاقدين وكراماتهم بإعداد مرسوم المساعدة الاجتماعية لدفعها قبل الأعياد لجميع موظفي القطاع العام باستثناء الأساتذة المتعاقدين في الساعة".
 
وسألت: "هل تعلمون أن نصف أساتذة التعليم الرسمي لا يذهبون إلى المدارس لأنهم لا يملكون ثمن المواصلات؟".
 
وأكدت اللجنة أن "من يتنازل عن حقوق الأساتذة المتعاقدين لا يمثلهم"، معتبرة أن "المتعاقدين يعتبرون هذا الأمر مساومة على حقوقهم ويطالبون برفض هذا المرسوم واعادة صياغته ليشمل المتعاقدين".
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