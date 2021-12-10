توزيع شهادات على ضباط لبنانيين شاركوا في ورشة عمل عسكرية

أقيم في كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان، في حضور السفير البريطاني لدى لبنان إيان كولارد والملحق العسكري لدى السفارة البريطانية المُقدّم لي ريتشارد ساوندرز، حفل توزيع شهادات على ضباط من الجيش، وقوى الأمن الداخلي، والأمن العام، وأمن الدولة والجمارك، بعدما شاركوا في ورشة عمل عن بعد عبر تطبيق "تيمز" حول "Senior Leadership Programme".