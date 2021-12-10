انفجار كبير يهزّ مدينة صور.. مستودع يؤدي إلى كارثة والمشاهد مُرعبة (فيديو)

هزّ مدينة صور، مساء اليوم، انفجارٌ كبير وقع داخل مستودع، ما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا والإصابات التي وصفت بعضها بالخطيرة.

وذكرت مندوبة "لبنان24" في الجنوب أنّ "هذا المستودع يقع في مخيم برج الشمالي في المدينة"، مشيرة نقلاً عن مصدر أمني إلى أن "الانفجار ناجم عن حريق امتد إلى داخل المستودع".

وأشارت المعلومات إلى أنّ الحريق اندلع في البداية ضمن خزان للمازوت يقع في محيط المستودع القريب من مسجدٍ في المحلة، وقد أدت النيران التي امتدت إليه إلى الانفجار.

وتضاربت المعلومات عن محتويات المستودع الذي وقع ضمنه الانفجار، إذ قيل أنه يحتوي على ذخيرة وأسلحة تابعة لحركة "حماس" الفلسطينية، في حين قالت مصادر أخرى أن "الموجودات في المستودع هي عبارة عن عبوات للأوكسجين استخدمت من قبل اللجان الطبية في المخين إبّان أزمة كورونا".

وحالياً، تعمل سيارات الإسعاف على نقل المصابين، فيما لا تزال الانفجارات تتوالى وسط حالة من الذعر في المُخيّم.

وطلبت الجهات الأمنية الفلسطينية من سكان المخيم الابتعاد عن مكان الانفجار خشية من وقوع انفجارات أخرى، والعمل جارٍ على عزل المنطقة التي وقعت فيها الحادثة.

إلى ذلك، اتخذ الجيش اللبناني اجراءات أمنية كثيفة، إذ منع الدخول والخروج إلى مخيم برج الشمالي عقب الانفجار.



بدورها، ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان، كلّف الأجهزة وكذلك خبراء متفجرات للكشف على المستودع الذي وقع فيه الانفجار، وتم فتح تحقيق بالموضوع لمعرفة ملابسات الحادث. ووفقاً لمعلومات "لبنان24"، فقد سيطرت فرق الإطفاء على الحريق الذي اندلع في المخيم، والعمل جارٍ على تبريد المكان منعاً لاندلاع حريق جديد.

