تعرض لإطلاق نار في العبودية وفارق الحياة (صورة)

توفي المدعو "عمر يوسف" وذلك بعد تعرضه لإطلاق نار في العبودية في عكار، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".



يذكر أن المتوفي هو سائق بيك أب ويعمل بمجال نقل الخضار، وقد نقلت جثته إلى مستشفى رحال فيما حضرت القوى الأمنية إلى المكان وباشرت بالتحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.