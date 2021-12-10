لبنان

السنيورة يعلّق على حادثة انفجار صور.. هذا ما قاله

Lebanon 24
10-12-2021 | 16:10
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قال الرئيس فؤاد السنيورة أن ما حصل في مدينة صور هذا المساء، دليلٌ على مخاطر السلاح المنفلت في لبنان.
 
ويأتي تعليق السنيورة في حديث عبر قناة "الحدث"، وذلك عقب الانفجار الذي وقع داخل مستودع في صور، مساء اليوم، وأدى إلى وقوع عددٍ من الضحايا والجرحى. 
 
وتطرّق السنيورة في حديثه إلى سلاح "حزب الله"، معتبراً أنّ "السلاح غير الشرعي تهديد حقيقي لكيان الدولة اللبنانية"، وقال: "سلاح حزب الله الذي يُفترض أنه موجه لإسرائيل أصبح موجهاً نحو الشعب اللبناني". 
 
وكانت مدينة صور شهدت، مساء اليوم، انفجاراً كبيراً ضرب مستودعاً يقع في مخيم البرج الشمالي ضمن المدينة.
 
وأدى الانفجار إلى سقوط عدد من الضحايا والإصابات التي وصفت بعضها بالخطيرة.
 
وقال مصدر أمني لـ"لبنان24" أن "الانفجار ناجم عن حريق اندلع في خزان للمازوت، وامتد إلى داخل المستودع الذي تضاربت المعلومات بشأن محتوياته التي قيل أنها أسلحة وذخائر، في حين قالت مصادر أخرى أنها قوارير أوكسجين". 
 
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