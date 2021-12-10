لبنان

آخر مستجدات انفجار صور.. فرق الإطفاء تسيطر على حريق المستودع

Lebanon 24
10-12-2021 | 16:35
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تمكّنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق الذي اندلع عقب الانفجار الذي ضربَ مستودعاً، مساء اليوم، داخل مخيم البرج الشمالي في مدينة صور.
 
ووفقاً لقناة "الميادين"، فإن الحادثة أسفرت عن سقوط 10 إصابات معظمها متوسطة، في حين تحدثت الوكالة "الوطنية للإعلام" في وقت سابق عن وقوع عدد من الضحايا. 
 
وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أنّ سفير دولة فلسطين في لبنان أشرف دبور زار مخيم برج الشمالي في صور، واطمأنّ على سلامة السكان فيه بعد الانفجار الذي أدى إلى أضرار مادية واسعة. 
 
كذلك، أفادت المعلومات أنه سيتم إقفال مدارس مخيم برج الشمالي يوم غدٍ السبت بسبب الانفجار.
 
وكان مصدر أمني أبلغ "لبنان24" أنّ "الانفجار ناجم عن حريق اندلع في خزان للمازوت، وامتد إلى داخل المستودع الموجود بالقرب من مسجد في المحلة".
 
ومع هذا، فقد تضاربت المعلومات بشأن محتويات المستودع، إذ قيل أنها أسلحة وذخائر، في حين قالت مصادر أخرى أنها قوارير أوكسجين. 
 
وكان الجيش اتخذ اجراءات أمنية كثيفة عقب الانفجار، إذ منع الدخول والخروج إلى مخيم برج الشمالي، في حين تولت القوى الفلسطينية عزل مكان الحادث.
 
وكانت "الوكالة الوطنية للإعلام" ذكرت أن النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان، كلّف الأجهزة وكذلك خبراء متفجرات للكشف على المستودع الذي وقع فيه الانفجار، وتم فتح تحقيق بالموضوع لمعرفة ملابسات الحادث.


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