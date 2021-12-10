خروج من الترشيح

يتقدّم نواب مخضرمون من قيادة حزب بارز بالطلب إليه الخروج من الترشيح للدورة المقبلة، لأسباب تهدف إلى عدم الإحراج، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

(اللواء)