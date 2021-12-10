لبنان

خروج من الترشيح

Lebanon 24
10-12-2021 | 17:04
A-
A+
Doc-P-895718-637747780271630431.jpg
Doc-P-895718-637747780271630431.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يتقدّم نواب مخضرمون من قيادة حزب بارز بالطلب إليه الخروج من الترشيح للدورة المقبلة، لأسباب تهدف إلى عدم الإحراج، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
(اللواء)
المصدر: اللواء
مواضيع ذات صلة
مؤتمر مصري – فرنسي من اجل لبنان بعد الانتخابات.. والعودة السعودية تنتظر
lebanon 24
11/12/2021 03:31:40 Lebanon 24 Lebanon 24
عون: مسيرة مكافحة #الفساد لن تتوقف واللبنانيون سيقولون كلمتهم ضد الفساد والفاسدين في الانتخابات النيابية المقبلة
lebanon 24
11/12/2021 03:31:40 Lebanon 24 Lebanon 24
عون استقبل كولارد وبقرادونيان: مسيرة مكافحة الفساد لن تتوقف واللبنانيون سيقولون كلمتهم في الانتخابات
lebanon 24
11/12/2021 03:31:40 Lebanon 24 Lebanon 24
اعلن نائب نقيب محرري الصحافة اللبنانية السابق نافذ قواص انسحابه من المشاركة في انتخابات هيئة مكتب مجلس النقابة الجديد
lebanon 24
11/12/2021 03:31:40 Lebanon 24 Lebanon 24

انتخابات

لبنان

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:35 | 2021-12-10
17:54 | 2021-12-10
17:18 | 2021-12-10
17:08 | 2021-12-10
17:01 | 2021-12-10
16:54 | 2021-12-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website