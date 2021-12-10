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لبنان
شخصية ابتاعت أكثر من 23 مليون دولار من السوق السوداء
Lebanon 24
10-12-2021
|
17:08
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انشغلت دوائر عدّة بمعرفة من الشخصية الحزبية التي ابتاعت أكثر من 23 مليون دولار من السوق السوداء، ولمصلحة من، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
(اللواء)
المصدر:
اللواء
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