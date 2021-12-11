ميقاتي لـ" الاهرام": دعم مصر يعزز أداء الحكومة والسيسي وعد بدراسة زيادة صادرات الغاز للبنان

أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي فى حوار مع صحيفة «الأهرام» المصرية "أن لقاءه الرئيس عبد الفتاح السيسى كان مثمرًا وإيجابيًا للغاية، حيث وجد شخصًا محبًا للبنان، وكل اللبنانيين دون أى تفرقة. وقال إن حديثه مع الرئيس - الذي امتد ساعة وربع الساعة- تركز على أحوال الشعب والمواطن اللبناني، وأنه لا بد أن يشعر أولًا بالعيش الكريم، ثمّ تأتي بعد ذلك الإصلاحات الاقتصادية والسياسية.

وقال ميقاتي: «الرئيس السيسي وعدني بدراسة زيادة حصة الغاز المصري المصدرة إلى لبنان عبر سوريا، والتي تقدر بـ 650 مليون قدم مكعب، قريبًا، كما أن وجود شركة «المقاولون العرب» في مدينة طرابلس لتطوير مينائها وتوقيع الاتفاق مؤخرًا يدل على تعزيز الدعم الاقتصادي الملموس من مصر في لبنان».

وقال "لا حل أمامنا الا التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي يضع البلد على سكة التعافي والحل، ويشكل بارقة أمل للبنانيين للخلاص من محنتهم".

وشدد على "ان ودائع اللبنانيين لن تضيع، ونحن بصدد إعداد برنامج النهوض الذي سوف يعيد الثقة وقدرة المودعين على استعادة أموالهم".

وقال "نحن بحاجة إلى مجلس الوزراء. ونقوم بالاتصالات لانعقاده مجددا".

وتابع" لاأحد يستطيع أن يعطل إجراء الانتخابات النيابية العام المقبل . ولا أحد يستطيع أن يتقدم بطلب تأجيل الانتخابات. وبرغم أنني أعلم أن هناك البعض لا يريد إجراء الانتخابات، لكنني لا أدخل في نقاش في هذا الموضوع. ولكن لا أحد يستطيع أن يقول إنني أعطل الانتخابات".

وقال" هناك ثلاث أولويات مهمة جدا في عمل الحكومة: الموضوع المالي ومفاوضات صندوق النقد الدولي، ووضع خطة لإعادة الودائع إلى المودعين، والثانية حل أزمة الكهرباء، والثالثة هي إجراء الانتخابات النيابية في موعدها. وهذا لا يعني أن ما سبق من أولويات ليس ضروريا، لكن تركيزنا الآن هو على إنجاز الأولويات الثلاث ".