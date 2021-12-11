لبنان

أيها المنتفخ بالغرور والشرور كف شرّك عن الرئيسين واتركهما يعالجان قضايا الوطن

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
11-12-2021 | 01:00
A-
A+
Doc-P-895793-637748065256508539.jpg
Doc-P-895793-637748065256508539.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

وكأن البعض لم يتعظ من افعاله السابقة في ضرب العلاقة بين رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء، والتي دفع البلد اثمانا باهظة بسببها ولا يزال، فها هو يعود مجددا اليوم الى " اللعبة" ذاتها وهي محاولة زرع الشقاق بين رئيسي الجمهورية والحكومة خدمة لاهداف سياسية وانتخابية ومصالح شخصية، مستمرا في تجاهل حقيقة أن ما اقترفته يداه اساء الى مَن يمثل اولا واخيرا، ويدفع الوطن كله الاثمان بسببه.

متى يقتنع"جن الكهف" بان الاعيب التسريبات الصحافية و" الحرتقات الصغيرة" لا تجدي نفعا في زمن النكبات التي تحتاج الى تضافر جهود جميع اللبنانيين للنهوض بالوطن واخراجه من كبوته؟

متى يقتنع" المتخفي" خلف مصادر معروفة ومكشوفة، ان الصغائر لا تصنع كبارا، وان الهامات المرفوعة لن تنال منها تسريبات من هنا وخزعبلات من هناك؟

متى يرتدع "هذا المنتفخ بالغرور والشرور" ويكف شره عن الوطن، ويقتنع بأن السبيل الصحيح لتحقيق الطموحات يمر عبر الاستقامة والاخلاق، لا بالاكاذيب والاضاليل المسرّبة في الليالي المظلمة حبرا مسموما الى الصحف ووسائل الاعلام؟

متى يفهم "هذا المتذاكي" ان ضرب العلاقة بين مكونّات الوطن والدفع باتجاه قرارارت تستفز اي شريحة من المكّونات اللبنانية، لن يسلم منها الوطن ككل؟

رئيس الحكومة عقد العزم منذ اليوم الاول لتسلمه مسؤولياته على التعاون الصادق مع رئيس الجمهورية لانقاذ الوطن، وهو مستمر في هذا النهج. ورئيس الجمهورية، ايضا، صادق في التعاون مع رئيس الحكومة لمعالجة ما أمكن معالجته في انتظار انجاز الخطط الشاملة للحل اقتصاديا وماليا واجتماعيا. فكف شرّك عنهما وعن الوطن أيها المتسلل في الليالي لزرع الفتن.

 

 

 

 

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:11 | 2021-12-11
05:52 | 2021-12-11
06:07 | 2021-12-11
10:05 | 2021-12-11
09:55 | 2021-12-11
09:54 | 2021-12-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website