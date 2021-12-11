الأمطار عائدة: تحضروا لسلسلة منخفضات جوية ستضرب لبنان.. هل سنشهد ميلادا أبيض؟

أفاد الاب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية عبر صفحته على "فيسبوك" انه بعد انحسار المنخفض الجوّي عن لبنان والمنطقة، يستقر الطقس خلال الأيام المقبلة تحت عنوان "استراحة جوية"، قبل عودة تدفّق الخيرات نحو الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، يوم الثلاثاء المقبل، فكيف ستكون حركة الضغوط الجوّية من مصلحة تركيا ولبنان وفلسطين والاردن وسوريا والتي ستساهم برسم سير المنخفضات نحونا؟

يسيطر حالياً، على شرق اوروبا وغرب روسيا المرتفع السيبيري بقيم ضغط تتراوح بين 1022و 1031hpa، ومع عودة تمركز المنخفض الايسلاندي فوق روسيا (موسكو) مطلع الاسبوع المقبل بضغطه المتدنّي الى 985hpa، ومنخفض البحر الاحمر فوق سيناء وجنوب مصر 1003hpa، سوف ينحرف المرتفع السيبيري شرقاً، وسوف تتجه المنخفضات الجوية من جنوب اوروبا (ايطاليا، اليونان) نحو تركيا ومن الدول السكاندينافية، شمالاً، نحو موسكو والبحر الاسود فتركيا وقبرص ولبنان، وعلى هذا النحو تكون حركة الضغوط الجوية قد رسمت خط الخيرات نحو لبنان خلال الاسبوع المقبل ولغاية فترة الميلاد.

باختصار: سلسلة من المنخفضات الجوية وتدني بدرجات الحرارة وثلوج نحو الجبال المتوسطة خلال الاسبوع المقبل وحتى فترة العيد.

طقس لبنان ليومي السبت والأحد: مشمس الى غائم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة بسبب هبوب رياح جنوبية شرقية يسببها المرتفع الشبه مداري من شبه الجزيرة العربية نحو الاردن ولبنان

الحرارة على الساحل: 23 درجة نهاراً و 18 ليلاً

في البقاع: 19 درجة نهاراً و 07 ليلا

على الجبال 1200 متر: 20 نهاراً و 06 ليلاً

على الجبال 2000 متر: 11 نهاراً و -2 ليلا

الرياح: جنوبية شرقية سرعتها بين 10 و 15 كم في الساعة

الضغط الجوّي: 1022hpa

الرطوبة: بين 50 و 60%