وفد وزارة الاعلام وصل الى السعودية

وصل وفد وزارة الإعلام برئاسة المدير العام الدكتور حسان فلحه وعضوية مدير "إذاعة لبنان" محمد غريب الى المملكة العربية السعودية للمشاركة في اجتماعات اتحاد إذاعات الدول العربية في الرياض والتي بدأت باجتماع المجلس التنفيذي، ثم اجتماع الجمعية العامة للاتحاد، وتستمر لعدة ايام، حيث تجرى انتخابات لهيئة المجلس التنفيذي اليوم ورئاسة الاتحاد، كما سيتم في الاجتماع المصادقة على تقرير اللجنة الدائمة للإذاعة للعام 2021 و2022 وسيلتقي خلالها الوفد عددا من المسؤولين في الاتحاد.