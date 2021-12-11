ايام تفصلنا عن الاعياد...هذا ما اعلنه البزري عن اغلاق البلد!

قال رئيس اللجنة الوطنية لادارة لقاح كورونا عبد الرحمن البزري، "هناك شك بدخول اوميكرون الى لبنان لكن هذا الامر سيحصل عاجلا أم آجلا لانه ينتشر بسرعة في العديد في دول العالم لكن ليس بالضرورة ان يكون أكثر شراسة".وفي حديث صحفي أضاف: "على المواطنين والمسؤولين رفع نسبة التلقيح ورفع نسبة المناعة المجتمعية والوقاية الشخصية والمجتمعية".وتابع، "لا نريد اغلاق البلد لاننا نريد حماية العام الدراسي وموسم الاعياد والدورة الاقتصادية والطريقة الوحيدة لايجاد التوازن وضع بعض القيود على حركة التنقل ودخول الاماكن العامة".