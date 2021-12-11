إنتخابات البقاع الغربي.. هل تتقدم ٨ اذار؟

لا تزال التحالفات الممهدة للانتخابات النيابية المقبلة في دائرة البقاع الغربي وراشيا غير واضحة، حالها كحال باقي الدوائر الانتخابية، لكن الفارق الاساسي هو ان الاتصالات التي تحصل بين القوى والاحزاب في هذه الدائرة تخطت الانقسام السياسي التقليدي في لبنان.

منذ اشهر يحاول تيار المستقبل التقارب من الوزير حسن مراد من اجل ان يكونا معا في لائحة واحدة، لكن الاتصالات بين الطرفين لم تصل حتى اليوم الى نتيجة حقيقية، اذ ان مراد يجد انه قادر على ايصال نائبين الى البرلمان فلماذا يتفاوض مع تيار المستقبل؟

في المقابل يرغب تيار المستقبل في أن يكون مراد حليفا له، لكي يضمن للائحته ٤ نواب، خصوصا اذا كان نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي عضوا في اللائحة، اذ سيحصل الفرزلي ومراد على مقعدين ويحاول المستقبل الحصول على مثلهما.

لكن من الواضح ان الامور "مش ماشية" بين الطرفين، اذ من المرجح ان يعود مراد الى صفوف لائحة الثامن من اذار التي يشكل ركيزتها ليبقى الفرزلي حليفا للمستقبل مع ما يملكه من اصوات تفضيلية ليتمكن مع التيار الازرق من الفوز بنائبين يكون الفرزلي احدهما.

في المقابل ستفوز لائحة الثامن من اذار وبحسب ارقام الانتخابات الماضية، في حال تحالفت مع التيار الوطني الحر بثلاثة نواب، قد يكون مرشح التيار احدهم خصوصا اذا ما وصلت اتصالات مراد مع رئيس التيار جبران باسيل الى اتفاق يقضي بأن يكون مراد الداعم الاساسي للمرشح العوني بالاصوات التفضيلية.

كما ان الحزب التقدمي الاشتراكي سيتمكن من الفوز بالمقعد الدرزي تحالف مع المستقبل ام مع القوات اللبنانية ام لم يتحالف مع احد، اذ لديه القدرة الذاتية على الوصول الى الحاصل الانتخابي وهذا ما يعطيه قدرة اكبر على المناورة.

لذلك فإن قوى الثامن من اذار تحاول استغلال التطورات والتحالفات لكي تتقدم في دائرة البقاع الغربي وراشيا نائبا واحدا (ثلاثة نواب للائحة الثامن من اذار، والفرزلي المرشح على لائحة المستقبل) وهذا ما ستعوض من خلاله تراجعها وحلفائها في دوائر اخرى...