بيان من عشائر العرب...ماذا جاء فيه؟

صدر عن عشائر العرب البيان التاليإيماناً منا بمبدأ الدولة والعيش المشترك وحرصاً منا على السلم الأهلي لجأنا منذ لحظة الأولى لأحداث خلدة الأخيرة إلى المؤسسات الأمنية والقضائية وعلى رأسهم قيادة الجيش الحكيمةلجنة العشائر تطلب من الجيش وجميع الأجهزة الأمنية الضرب بيد من حديد لكل من يريد الأصطياد بالماء العكر والفتنة ويزيد التوتر في خلدة مهما علا شأنهم ومن يكون ورائهملذا نستنكر بأشد الأستنكار وندين ونشجب الاعتداء على أي من المواطنيين القانطيين في خلدة من جميع الطوائف مؤكدين على حسن الجوار ومتمسكين بمبادرة دار الأفتاء وقائد الجيش وجميع الأحزاب الكريمة.