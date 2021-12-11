لبنان

بيان من عشائر العرب...ماذا جاء فيه؟

Lebanon 24
11-12-2021 | 04:24
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صدر عن عشائر العرب البيان التالي

إيماناً منا بمبدأ الدولة والعيش المشترك وحرصاً منا على السلم الأهلي لجأنا منذ لحظة الأولى لأحداث خلدة الأخيرة إلى المؤسسات الأمنية والقضائية وعلى رأسهم قيادة الجيش الحكيمة 
لجنة العشائر تطلب من الجيش وجميع الأجهزة الأمنية الضرب بيد من حديد لكل من يريد الأصطياد بالماء العكر والفتنة ويزيد التوتر في خلدة مهما علا شأنهم ومن يكون ورائهم 
لذا نستنكر بأشد الأستنكار وندين ونشجب الاعتداء على أي من المواطنيين القانطيين في خلدة من جميع الطوائف مؤكدين على حسن الجوار ومتمسكين بمبادرة دار الأفتاء وقائد الجيش وجميع الأحزاب الكريمة.
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