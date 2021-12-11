لبنان

وزير الاشغال في مقر اتحاد بلديات ساحل الزهراني

Lebanon 24
11-12-2021 | 04:52
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زار وزير الأشغال العامة والنقل علي حميه، مقر اتحاد بلديات ساحل الزهراني، في اطار الجولة التي يقوم بها وتشمل ميناء الرئيس نبيه بري للصيادين. وكان في استقباله رئيس اتحاد بلديات ساحل الزهراني علي مطر ورؤساء بلديات المنطقة.
 
بداية رحب مطر بزيارة حميه في مقر الاتحاد، وأشار إلى أنها "مناسبة لعرض التحديات والمشاكل التي تعانيها المنطقة، وخصوصا على صعيد الطرق العامة المهملة، رغم أنها تشكل الشريان الأساسي للجنوب، وباتت تشكل في بعض الأحيان خطرا على السلامة العامة". ولفت الى أن "إمكاات البلديات محددوة، وفي بعض البلدات تكاد تكون معدومة، وطرقاتنا في حاجة إلى صيانة، مع العلم بأنها المدخل الاساسي لمعظم القرى، وخصوصا اتوستراد الامام السيد موسى الصدر. ورغم ان الطرق العامة من صلاحية وزارة الأشغال، إلا أن البلديات تعمل بجهودها الخاصة لمعالجة المشاكل وخصوصا في موسم الامطار الذي تشكل فيه تجمعات المياه والفياضانات مشكلة دائمة".
 
ونوه مطر بزيارة حمية ميناء الرئيس نبيه بري في عدلون.

 
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