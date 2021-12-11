"حماس" تحسم الجدل بشأن حريق البرج الشمالي.. هذا ما كشفته عن السبب

أعلنت حركة "حماس" في بيان، اليوم السبت، أنّ الحريق الذي اندلع، مساء أمس، في مخيم البرج الشمالي بمدينة صور، ناجم عن "ماس كهربائي"، وقد ضرب مخزناً لأسطوانات غاز وأوكسجين.

وأشارت الحركة في بيانها إلى أنّ "ما نشر عن أسباب حادث مخيم البرج الشمالي ومقتل العشرات أخبار مفبركة لا أساس لها"، وأضافت: "نستنكر حملة التضليل الإعلامي التي رافقت حادثة المخيم".

وكان الحريق اندلع مساء أمس وقد أعقبه انفجارٌ كبير أسفر عن سقوط عدد من الإصابات.

وتعدّدت الروايات بشأن أسبابه كما تضاربت المعلومات بشأن محتوى المستودع الذي ضربه الحريق، إذ قيل أنه يحتوي أسلحة وذخائر، في حين قالت معلومات أخرى أنه يضمّ قوارير أوكسجين استخدمت خلال مواجهة جائحة "كورونا".

وجاء في بيان "حماس": "حول الحادث الذي حصل في مخيم البرج الشمالي جنوب لبنان، وبعد الوقوف على ملابسات الحادث، والاستماع لشهود العيان، ومَن كانوا يوجدون بالقرب من الحادث، تبيّن لنا أنه ناتج عن تماس كهربائي في مخزن يحوي كمية من أسطوانات الأكسجين والغاز المخصصة لمرضى الكورونا، وكمية من المنظّفات والمطهّرات والمواد الأولية المخصّصة لمكافحة وباء كورونا، والتي كانت مخصّصة للتوزيع ضمن الجهود الإغاثية، وقد ألحقت النيران الضرر ببعض الممتلكات، وكانت الخسائر محدودة، ونشكر الله تعالى على حفظه ورحمته ولطفه".

وأضاف البيان: "إننا في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إذ نعبِّر عن ألمنا لهذا الحادث، نحيِّي حالة الوعي والمسؤولية التي أظهرها المجتمع الفلسطيني في لبنان بتضامنه وتلاحمه. وتحيّي حركة حماس كذلك صمود وشهامة أهلنا في مخيم البرج الشمالي، وتكبر فيهم حسّ المسؤولية، وحسن التصرّف في التعامل مع الحدث، هذا المخيم الصامد الذي قاوم الاحتلال الإسرائيلي، ومتمسّك بحق العودة إلى فلسطين".

وتابع: "وتستنكر حركة حماس حملة التضليل الإعلامي، ونشر الأخبار الكاذبة التي رافقت الحدث، وتؤكّد أن ما جرى نشره من أخبار عن أسباب الحادث، ومقتل عشرات القتلى، ما هو إلا أخبار مفبركة لا أساس لها من الصحة، كما نؤكد أنه لا صلة للحركة بأي بيان صدر عن الحادث. كذلك، تشكر حركة حماس جميع المؤسسات الصحية والإسعاف والدفاع المدني التي سارعت إلى التعامل مع الحريق".