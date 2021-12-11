حريق البرج الشمالي أرهق جسده.. الشاب "حمزة" يلفظ أنفاسه الأخيرة (صورة)

توفي الشاب حمزة شاهين متأثراً بجروحه التي أصيب بها إثر انفجار مخيم برج الشمالي ليل أمس.



وكان الانفجار الذي وقع قد نجم عن حريق كبير داخل مستودع لتخزين قوارير غاز وأوكسجين، وقد أسفر عن سقوط عدد من الإصابات. وكان الانفجار الذي وقع قد نجم عن حريق كبير داخل مستودع لتخزين قوارير غاز وأوكسجين، وقد أسفر عن سقوط عدد من الإصابات.



وأعلنت حركة "حماس" في بيان، اليوم السبت، أنّ الحريق الذي اندلع، مساء أمس، في مخيم البرج الشمالي بمدينة صور، ناجم عن "ماس كهربائي"، وقد ضرب مخزناً لأسطوانات غاز وأوكسجين.



وأشارت الحركة في بيانها إلى أنّ "ما نشر عن أسباب حادث مخيم البرج الشمالي ومقتل العشرات أخبار مفبركة لا أساس لها"، وأضافت: "نستنكر حملة التضليل الإعلامي التي رافقت حادثة المخيم".