لبنان

حريق البرج الشمالي أرهق جسده.. الشاب "حمزة" يلفظ أنفاسه الأخيرة (صورة)

Lebanon 24
11-12-2021 | 05:10
A-
A+
Doc-P-895848-637748217811045995.JPG
Doc-P-895848-637748217811045995.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توفي الشاب حمزة شاهين متأثراً بجروحه التي أصيب بها إثر انفجار مخيم برج الشمالي ليل أمس.
 

وكان الانفجار الذي وقع قد نجم عن حريق كبير داخل مستودع لتخزين قوارير غاز وأوكسجين، وقد أسفر عن سقوط عدد من الإصابات.
 

وأعلنت حركة "حماس" في بيان، اليوم السبت، أنّ الحريق الذي اندلع، مساء أمس، في مخيم البرج الشمالي بمدينة صور، ناجم عن "ماس كهربائي"، وقد ضرب مخزناً لأسطوانات غاز وأوكسجين. 
 

وأشارت الحركة في بيانها إلى أنّ "ما نشر عن أسباب حادث مخيم البرج الشمالي ومقتل العشرات أخبار مفبركة لا أساس لها"، وأضافت: "نستنكر حملة التضليل الإعلامي التي رافقت حادثة المخيم". 
 
 
 

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:11 | 2021-12-11
05:52 | 2021-12-11
06:07 | 2021-12-11
10:05 | 2021-12-11
09:55 | 2021-12-11
09:54 | 2021-12-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website