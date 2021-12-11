لبنان

الأبيض زار مستشفى البتول في الهرمل وأطلق ماراتون التلقيح بـ"فايزر"

Lebanon 24
11-12-2021 | 05:37
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زار وزير الصحة العامة فراس أبيض يرافقه المستشار الطبي الدكتور محمد حيدر ومحمد شريف وسهيل ريا، مركز لقاح فايزر التابع لمستشفى البتول في مبنى اتحاد بلديات الهرمل، في إطار ماراتون فايزر الذي اطلقته الوزارة.
 
وكان في استقباله، قائمقام الهرمل طلال قطايا، رئيس اتحاد بلديات الهرمل نصري الهق، نائب رئيس بلدية الهرمل عصام بليبل، مدير المستشفى علي شاهين، رئيس مركز الرعاية الصحية في الهرمل الدكتور كمال جعفر والعديد من الشخصيات الطبية والاهلية.
 
ورحب الهق بزيارة الوزير أبيض واهتمامه بالوضع الصحي في المنطقة.
 
بدوره، أعلن وزير الصحة إطلاق ماراتون تلقيح فايزر من مدينة الهرمل ومنها الى سائر المناطق البقاعية، مشددا على "أهمية التلقيح لمنع انتشار الوباء خاصة بعد ظهور حالتي اوميكرون والاشتباه بست حالات اخرى".
 
ووعد بـ"دعم المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الاولية في قضاء الهرمل بالامكانات المتاحة".
 
إشارة الى أن مركز لقاح فايزر في الهرمل، يشهد إقبالا كبيرا ولكافة الاعمار المستهدفة.
 
 
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