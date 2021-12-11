دريان بحث مع ميقاتي في أهمية العلاقة مع الدول العربية بالأخص السعودية

استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في دار الفتوى وعقد معه خلوة قبيل انضمامه الى جلسة المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى.

وتناول البحث مختلف القضايا على الساحة اللبنانية والحرص على العلاقة مع الدول العربية وخاصة مع المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي،.واكد الرئيس ميقاتي خلال الاجتماع ان الانتخابات النيابية ستجري في موعدها ، وان لبنان سيتجاوز الأزمة التي يمر بها بتضامن جميع أبنائه.