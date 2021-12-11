لبنان

دريان بحث مع ميقاتي في أهمية العلاقة مع الدول العربية بالأخص السعودية

Lebanon 24
11-12-2021 | 05:36
A-
A+
Doc-P-895861-637748232408464177.jpg
Doc-P-895861-637748232408464177.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في دار الفتوى وعقد معه  خلوة قبيل انضمامه الى جلسة المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى.
وتناول البحث مختلف القضايا على الساحة اللبنانية والحرص على العلاقة مع الدول العربية وخاصة مع المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي،.واكد الرئيس ميقاتي خلال الاجتماع ان الانتخابات النيابية ستجري في موعدها ، وان لبنان سيتجاوز الأزمة التي يمر بها بتضامن جميع أبنائه.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:11 | 2021-12-11
05:52 | 2021-12-11
06:07 | 2021-12-11
10:05 | 2021-12-11
09:55 | 2021-12-11
09:54 | 2021-12-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website