لبنان

بيانٌ جديد.. "الصحة" تؤكد وجود إصابات بـ"أوميكرون" في لبنان

Lebanon 24
11-12-2021 | 05:52
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أكد المكتب الإعلامي لوزارة الصحة العامة في بيان، أن "الحالتين الايجابيتين اللتين خضعتا لفحص التسلسل الجيني (genomic sequencing)، مصابتان بالفعل بمتحور أوميكرون"، مشيراً إلى أنّ "الحالتين تخضعان للعزل المنزلي وتظهران عوارض خفيفة، علما أنهما وافدتان من أفريقيا، وقد حصل الفحص الجيني لهما في الجامعة اللبنانية - الأميركية، بدعم من منظمة الصحة العالمية". 
 
واعتبرت الوزارة أن "وصول المتحور أوميكرون إلى لبنان كان مسألة وقت بعد انتشاره في غالبية دول العالم، ولكن ذلك يجب أن يشكل حافزا للجميع، مواطنين ومقيمين، لعدم التهاون في الإجراءات الوقائية والاقبال بكثافة ومن دون أي تردد على ماراتون فايزر المستمر اليوم وغدا للمزيد من السلامة المجتمعية".
 
 
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