لبنان

على الرغم من كل الظروف... جبيل تحتفل بالميلاد (صور)

Lebanon 24
11-12-2021 | 05:41
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تحت شعار "wine on Christmas"، افتتحت بلديّة جبيل-بيبلوس أمس معرض الميلاد للنبيذ اللبناني بنسخته الأولى عند الشّارع الروماني قرب شجرة الميلاد، من تنظيم شركة "eventions"، بحضور النائب زياد الحوّاط، مسؤولة الشركة المنظّمة للمهرجان ندى فرح، مخاتير المدينة، وأهالي وزوّار المدينة.
 
وخلال كلمة له، رحّب النائب زياد الحواط بالمشاركين متمنيّاً ان "يمرّ عيد الميلاد علينا في لبنان بخير وسلام "عيد الفرح والأولاد والأمل والرجاء"، وشكر شركة eventions "على نشاطها وتألّقها وعلى النجاح الدّائم التي تحصده". ودعا الجميع إلى زيارة بيبلوس خلال فترة الأعياد، "لأننا كلبنانيين يحقّ لنا العيش بفرح وأمان واستقرار".
 
بدورها، شكرت فرح الحضور، معربة عن فرحها "في هذا النشاط الشتوي قبل العيد، وهي الشركة التي تنظّم "مهرجان النبيذ بالأبيض والزهري" في جبيل كلّ سنة".
وجال الجميع على الأكشاك لتذوّق النبيذ اللبناني والسّاخن والبارد،
وعلى أنغام Piéta parade، رقص الأولاد قرب الشجرة مع بابا نويل.
يذكر أنّ هذا النشاط يستمرّ لغاية ١١ كانون الأوّل الجاري وهو الأوّل من نوعه في لبنان.
 
 
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