لبنان

إقبالٌ كثيف على التلقيح في مستشفى نبيه بري.. ونداءٌ من مدير مستشفى جزين

Lebanon 24
11-12-2021 | 05:55
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شهد ماراتون فايزر الذي نظمته وزارة الصحة العامة اليوم في مستشفى نبيه بري الحكومي في النبطية، إقبالا كثيفا من مختلف الفئات العمرية وتحديدا فئة الشباب، وكان لافتا التنظيم الذي تولاه عناصر من جمعية كشافة الرسالة الاسلامية والحركة الاجتماعية في النبطية.
 
ولفت المدير العام للمستشفى الدكتور حسن وزني خلال جولة له في قسم التلقيح، الى ان "الاقبال الكثيف الذي شهده الماراتون ينم عن حاجة ضرورية للوقاية والحماية، بعدما بلغت أعداد الاصابات ذروتها وباتت غرف العناية ممتلئة"، مشددا على "أهمية اللقاح للوصول الى المناعة المجتمعية".
بدورها، دعا مدير مستشفى جزين الحكومي الدكتور شربل مسعد، أبناء المنطقة إلى تلقي اللقاح ضد وباء كورونا، وذلك مع تزايد عدد الإصابات وعدم وجود أسرة شاغرة في قسم كورورنا في المستشفى وخصوصا في قسم العناية الفائقة.
 
وشدد على أن "اللقاح هو الحل الوحيد لتخفيف العوارض الناتجة من الإصابة بهذا الفيروس"، داعياً إلى الالتزام بوضع الكمامة وغسيل اليدين والتباعد الاجتماعي وتهوئة المنازل.
ومع هذا، فقد ذكر مسعد بماراتون فايزر السبت والأحد في المستشفى.
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