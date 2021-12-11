لبنان

انطلاق ماراتون فايزر في مستشفى حلبا الحكومي

Lebanon 24
11-12-2021 | 06:27
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انطلق في مستشفى الدكتور عبدالله الراسي الحكومي في حلبا ماراتون تلقيح فايزر  الذي تنظمه وزارة الصحة العامة في مختلف المناطق اللبنانية من ضمنها محافظة عكار .
 
وشهدت المستشفى اقبالا كثيفا من قبل الأهالي ومن مختلف المراحل العمرية لأخذ اللقاح بعد تزايد حالات الاصابات بالكورونا وارتفاع ارقام المصابين يوميا . 

واكد مدير مستشفى حلبا الحكومي الدكتور محمد خضرين أن "المشاركة في الماراتون اليوم من قبل الأهالي لأخذ اللقاح كانت كثيفة جدا"، موضحا  ان "ماراتون فايزر اليوم يستهدف كل المراحل والفئات العمرية وهو من انجح الماراتونات التي تنظم في عكار". 

ودعا خضرين أهالي عكار كافة الى المزيد من المشاركة والتسجيل عبر المنصة واخذ اللقاح لأنه الحل الوحيد لمواجهة كورونا ".
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