لبنان

وزير الاشغال تفقد مرفأ عدلون واستمع الى مطلب رؤساء البلديات

Lebanon 24
11-12-2021 | 06:37
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تفقد وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية، مرفأ عدلون وبحث في كيفية تكملته ليصبح جاهزا للعمل.
 
وكان حميه التقى رؤساء مجالس بلديات قرى وبلدات ساحل الزهراني في مقر رئاسة الاتحاد بحضور رئيس الاتحاد علي مطر، واستمع الى مطالب رؤساء البلديات وشجونهم ووعدهم بالعمل على انجاز المشاريع التحسينية في المنطقة والمتابعة معهم عبر وزارة الاشغال لتلبية كل المطالب.
 
 
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