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لبنان
سرقة الأسلاك الكهربائية الى الواجهة من جديد (صورة)
Lebanon 24
11-12-2021
|
07:30
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اقدام مجموعة من المجهولين على قطع احد الاعمدة الخشبية في بلدة الحاكور وقاموا بسرقة الاسلاك الكهربائية الموصولة عليه وفروا الى جهة مجهولة.
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اسلاك كهربائية
سرقة
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