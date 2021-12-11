سرقة الأسلاك الكهربائية الى الواجهة من جديد (صورة)

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اقدام مجموعة من المجهولين على قطع احد الاعمدة الخشبية في بلدة الحاكور وقاموا بسرقة الاسلاك الكهربائية الموصولة عليه وفروا الى جهة مجهولة.