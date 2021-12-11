لبنان

سرقة الأسلاك الكهربائية الى الواجهة من جديد (صورة)

Lebanon 24
11-12-2021 | 07:30
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اقدام مجموعة من المجهولين على قطع احد الاعمدة الخشبية في بلدة الحاكور وقاموا بسرقة الاسلاك الكهربائية الموصولة عليه وفروا الى جهة مجهولة.
 
 
 
 
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اسلاك كهربائية

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